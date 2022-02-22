Алматинку подозревают в сбыте гашиша

Фото задержанной: Polisia.kz

Предполагаемую наркосбытчицу задержала полиция Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

41-летняя подозреваемая была задержана в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе мегаполиса. При поступлении оперативной информации о хранении наркотических средств в особо крупном размере проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, отметили в полиции.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой были найдены и изъяты пакеты с наркотиками. Как показала экспертиза, стражи порядка обнаружили полкило гашиша.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов заявил, что по данному факту начато досудебное расследование, подозреваемую взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957324-almatinku-podozrevayut-v-sbyte-gashisha/