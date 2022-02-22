Заключенные устроили массовую драку в колонии строгого режима в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В колонии строгого режима в Шымкенте произошла массовая драка заключенных. В результате инцидента пострадали шесть человек, которым оказана необходимая медицинская помощь. Силами сотрудников учреждения и военнослужащих Нацгвардии ситуация стабилизирована, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

Происшествие случилось 20 февраля в колонии строгого режима ИЧ 167/2, расположенной в Шымкенте.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС, несколько человек из числа заключенных вступили в конфликт друг с другом по причине бытовой ссоры.

Шестеро из них получили незначительный вред здоровью, им оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние не вызывает опасений.

Силами сотрудников колонии ситуация была взята под контроль, однако в дополнение к этому сюда также были введены части Национальной гвардии.

Положение было стабилизировано в тот же день.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в ИЧ 167/2 прибыла спецгруппа следователей и прокуроров. К делу также привлечены общественные правозащитные организации", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957292-zaklyuchennye-ustroili-massovuyu-draku-v-kolonii-strogogo-rezhima-v-shymkente/