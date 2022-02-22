Алматинка продавала несуществующие норковые шубы

Иллюстративное фото: pixabay.com

22-летнюю жительницу Алматы подозревают в мошенничестве. Предполагается, что она продавала несуществующие норковые шубы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник УП Наурызбайского района Дидар Аханов рассказал подробности. По его словам, подозреваемая создала в соцсетях страничку по продаже меховых изделий. Предполагается, что она брала с клиентов задаток за доставку шуб, а после получения денег исчезала. Покупатели же оставались без товара и денег.

В настоящий момент, по словам Аханова, доказано 3 преступных эпизода, тем не менее, не исключается, что жертв может быть больше.

Подозреваемую проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото подозреваемой: Polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957275-almatinka-prodavala-nesuschestvuyuschie-norkovye-shuby/