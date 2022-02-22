Кражу строительных инструментов раскрыли спустя 6 лет в Туркестанской области

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Кражу 6-летней давности раскрыли полицейские Туркестанской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

С заявлением о краже строительных инструментов в дежурную часть Мактаральского РОП обратился один из сельчан. Мужчина рассказал, что стал жертвой воров, которые похитили из гаража строительные инструменты на 100 тыс. тенге.

Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые действия, однако сначала поиски злоумышленников не увенчались успехом. Все эти годы стражи порядка не прекращали оперативные мероприятия по задержанию.

Украденные инструменты. Фото: Polisia.kz

Установить личность подозреваемого удалось спустя 6 лет. Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел полиции.

Стражи порядка установили, что подозреваемый проник в дом потерпевшего, украл строительные инструменты, а затем сбыл похищенное одному из мимо проезжавших водителей.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого в другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957244-krazhu-stroitelnyh-instrumentov-raskryli-spustya-6-let-v-turkestanskoy-oblasti/