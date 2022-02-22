Павлодарец украл шоколада почти на 1,5 млн тенге, его осудили, но жизнь наладилась

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33-летний павлодарец вместе с другом пробрался на склад, где хранился шоколад. Вытащить оттуда удалось товара почти на 1,5 млн тенге. Мужчина планировал продать сладости, однако сделать этого не успел, его задержали, осудили, но жизнь при этом стала лучше, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

По словам мужчины, на преступление он пошел ради наживы. В тот период ничем не занимался и пробраться на склад с шоколадом оказалось самым "удачным" вариантом заработать.

На дело пошли ночью и вытащили 98 коробок с шоколадом, общая стоимость которого более 1,4 млн тенге.

"Коробки мы загрузили в мою машину. Я планировал загнать автомобиль в гараж и постепенно продавать шоколад в магазины города, цену хотел поставить чуть ниже оптовой, чтобы быстрее получить наличку. Тогда я употреблял спиртное почти каждый день, не работал. Не знаю, о чем я думал, но на тот момент я был уверен, что останусь безнаказанным", - говорит осужденный.

Мужчину задержали и назначили 3 года ограничения свободы. Приговор, как оказалось, сделал жизнь павлодарца лучше.

В ДУИС сообщили, что после того, как осужденный встал на учет, ему помогли трудоустроиться.

"Сейчас он работает менеджером и проживает с семьей. Ущерб возместил полностью. Кроме того, с ним регулярно проводятся беседы о недопущении повторного преступления", - прокомментировала старший инспектор службы пробации Павлодара Маншук Сыздыкова.

В ведомстве добавили, что друг мужчины тоже был осужден и состоит на учете в службе пробации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957219-pavlodarets-ukral-shokolada-pochti-na-15-mln-tenge-ego-osudili-no-zhizn-naladilas/