Пожилого мужчину с наркотиками и долларами задержали в Алматы (фото)

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В Алматы полицейские задержали 61-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как отметили в правоохранительных органах, еще до задержания мужчины полицейские собрали доказательства его причастности к сбыту наркотиков.

"Фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов. Именно там, по нашим данным, подозреваемый хранил преступный товар, подготовленный к реализации", - сообщил глава Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Фото: polisia.kz

При обыске стражи порядка изъяли 13 пакетов с гашишем, 13 пакетов с марихуаной, один патрон от пистолета Макарова, а также денежные средства - 740 тысяч тенге, 1150 долларов (493 тыс. тенге) и 50 евро (24 тыс. тенге).

Фото: polisia.kz

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает канал поставки наркотиков в мегаполис, а также круг постоянных клиентов задержанного. Сам мужчина водворен в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957204-pozhilogo-muzhchinu-s-narkotikami-i-dollarami-zaderzhali-v-almaty-foto/