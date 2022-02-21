Мужчина срывал серьги с ушей пожилых женщин в Алматы (видео)

Ограбление. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы злоумышленник подбегал на улице к бабушкам и насильно снимал их серьги. Полицейскими задержан подозреваемый, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Серийный грабитель орудовал на улицах Алматы. Он снимал серьги с ушей пожилых женщин, которые не могли сопротивляться и дать ему отпор. Некоторые инциденты попали на видео.

В МВД сообщили, что 37-летний мужчина, подозреваемый в этих ограблениях, задержан. Как стало известно полиции, он родом из Туркестанской области, а в Алматы приехал на заработки и жил в съемной квартире.

Также отмечается, что в прошлом задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

"Подозреваемый задержан. Это 38-летний гражданин Б. Нигде не работающий, ранее судимый мужчина рассказал, что серьги бабушек сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на свои нужды. По данному факту расследуется многоэпизодное уголовное дело", – рассказал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В полиции сообщили, что следователи проверяют его причастность к подобным преступлениям.

Внимание, видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957143-muzhchina-sryval-sergi-s-ushey-pozhilyh-zhenschin-v-almaty-video/