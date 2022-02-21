Акмолинец не смог вовремя вернуть долг знакомой и решил ее напугать

Фото: ДП Акмолинской области

Житель Акмолинской области не смог вовремя вернуть долг, поэтому решил напугать свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

19 февраля в отдел полиции Зерендинского района поступило заявление от 37-летней жительницы одного из сел.

Женщина сообщила, что ночью 35-летний односельчанин бросил бутылки с бензином во двор ее дома.

По ее словам, она в декабре 2021 года заняла деньги бывшему коллеге по работе, которые он обещал вернуть через месяц. Однако сделать этого в срок не смог.

18 февраля акмолинка пришла напомнить мужчине о долге. Но конструктивного диалога не получилось, возник словесный конфликт.

Поэтому в ночь на 19 февраля подозреваемый, решив напугать односельчанку, пришел к ее дому и бросил несколько бутылок с бензином во двор.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957135-akmolinets-ne-smog-vovremya-vernut-dolg-znakomoy-i-reshil-ee-napugat/