"Папа на подводной лодке": казахстанки выдумывают истории для детей про осужденных отцов

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Сын отбывающего наказание в павлодарской колонии мужчины уверен, что его отец трудится на подводной лодке. Отправляет ему письма и рисунки "на судно". Мамам детей приходится выдумать различные истории, чтобы не травмировать психику ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

32-летний Болат отбывает наказание в АП-162/2 за смертельное ДТП, совершенное по неосторожности. На свободе у него растет сын, которому сейчас 6 лет. Матери ребенка пришлось выдумывать историю про отца, чтобы его не травмировать.

"Папа, когда же ты приедешь? Тебе, наверное, хочется домой. Я, как и обещал, учусь хорошо, отправляю тебе копию своего дневника. Папа, ты видел там настоящих пиратов? Я очень тебя жду и люблю. Пожалуйста, возвращайся поскорее", - пишет 6-летний мальчик отцу в колонию.

Подобных историй, говорят в исправительном учреждении, предостаточно.

"Чаще всего дети не знают, где их папа. Мамы рассказывают им самые разные истории, чтобы не травмировать психику и уберечь от переживаний. Мы на постоянной основе проводим работу с осужденными по поддержанию социальных связей.

Если длительное время к человеку не приезжают на свидания или он не ходит на таксофонные переговоры, начальник отряда вызывает его на беседу, спрашивает причины. Опыт показывает, что те, у кого есть семья на воле, реже нарушают условия отбывания наказания, стараются принимать меры по погашению исков, получать поощрения и работать", - говорит психолог учреждения АП-162/2 Гульмира Егизбаева.

Обычно все письма и рисунки осужденные хранят и даже гордятся тем, что их ждут на свободе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957120-papa-na-podvodnoy-lodke-kazahstanki-vydumyvayut-istorii-dlya-detey-pro-osuzhdennyh-ottsov/