Из ОАЭ экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 60 млн тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали 43-летнего Толегена Рамеева, подозреваемого в мошенничестве, ущерб от которого оценивается свыше 60 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Указывается, что процесс экстрадиции проходил при участии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с Генконсульством РК в городе Дубай и Агентством по финансовому мониторингу.

Толегена Рамеева разыскивали с 2015 года. В настоящее время его поместили под стражу.

Также в МВД рассказали, что за последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и других стран были установлены и задержаны 16 лиц, разыскиваемых за различные преступления.

К примеру, в январе в Венгрии задержан гражданин Румынии Ieudean Daniel Ioan, разыскиваемый Департаментом полиции города Алматы за кражу денег путем хакерских действий.

По версии МВД, он в составе транснациональной организованной преступной группы переводил денежные средства со счетов казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских и тайванских банков, после чего обналичивал их.

Сумма ущерба составила более 9 млн долларов США. Решается вопрос о его выдаче в нашу страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957107-iz-oae-ekstradirovali-podozrevaemogo-v-moshennichestve-na-60-mln-tenge-v-kazahstane/