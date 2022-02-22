Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

Изъятые наркотики и весы: polisia.kz

Полицейские Акмолинской области задержали 30-летнего мужчину, у которого в кармане был обнаружен сверток с веществом, похожим на синтетический наркотик. Также сотрудники полиции провели обыск в доме у задержанного, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

17 февраля, в ходе проведения операции по противодействию наркопреступности, акмолинские полицейские задержали 30-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2110.

По сообщению полиции, у оперативников имелась информация о том, что мужчина делает закладки синтетических наркотиков.

В ходе несанкционированного обыска в кармане куртки подозреваемого нашелся полиэтиленовый пакет, замотанный в синюю изоленту. В свертке полицейские обнаружили 60 маленьких пакетиков с белым порошкообразным веществом, общим весом около 40 грамм. По предварительной версии, это аналог психотропного вещества "пировалерон".

Также сотрудники полиции провели обыск в доме у задержанного и изъяли еще два таких же пакета. Кроме того, в доме были найдены электронные весы, изолента красного, черного и синего цветов и маленькие ziplock-пакеты.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия", – пояснил начальник УПН ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957104-krupnuyu-partiyu-sinteticheskih-narkotikov-izyali-u-zhitelya-kokshetau/