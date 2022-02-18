Девушку "под наркотиками" задержали в Актобе (видео)

Изъятый пакет с синим порошком. Кадр из видео: polisia.kz

В Актобе сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали двоих предполагаемых закладчиков. У задержанных парня и девушки были изъяты 26 свертков с синим порошкообразным веществом, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали двоих предполагаемых дилеров. Ими оказались 28-летний парень и 22-летняя девушка.

По версии полицейских, молодые люди занимались закладкой наркотических веществ на территории Актобе.

Как сообщает полиция, подозреваемые дали показания, что за несколько минут до того, как их задержали, они успели разложить 10 закладок. На местонахождение тайников они позже указали сотрудникам полиции.

С собой у задержанных обнаружилось еще 26 свертков с предполагаемыми наркотическими веществами. Также полицейские обнаружили мобильные телефоны, где содержались доказательства их причастности к интернет-магазину, который сбывает наркотики.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанная девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Данный факт был зарегистрирован по статье 297 части 4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956876-devushku-pod-narkotikami-zaderzhali-v-aktobe-video/