Неизвестный оформил 16 кредитов на жителя Костаная

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16 займов оформил аферист на жителя Костаная, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

50-летний горожанин 17 февраля обратился в полицию с заявлением. По его словам, неизвестный оформил на него микрокредиты. Теперь к потерпевшему приходят уведомления о просроченных долгах сразу от нескольких микрокредитных организаций

Стражам порядка удалось выяснить, что 37-летний житель Костаная в августе взял сотовый телефон у потерпевшего на время. За это время подозреваемый, используя данные потерпевшего, смог оформить кредиты.

Мужчину задержали. Также было установлено, что подозреваемый в прошлом году совершил 7 аналогичных преступлений в отношении жителей областного центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956854-neizvestnyy-oformil-16-kreditov-na-zhitelya-kostanaya/