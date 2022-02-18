Неизвестный оформил 16 кредитов на жителя Костаная
16 займов оформил аферист на жителя Костаная, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
50-летний горожанин 17 февраля обратился в полицию с заявлением. По его словам, неизвестный оформил на него микрокредиты. Теперь к потерпевшему приходят уведомления о просроченных долгах сразу от нескольких микрокредитных организаций
Стражам порядка удалось выяснить, что 37-летний житель Костаная в августе взял сотовый телефон у потерпевшего на время. За это время подозреваемый, используя данные потерпевшего, смог оформить кредиты.
Мужчину задержали. Также было установлено, что подозреваемый в прошлом году совершил 7 аналогичных преступлений в отношении жителей областного центра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956854-neizvestnyy-oformil-16-kreditov-na-zhitelya-kostanaya/