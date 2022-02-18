Мошенники оформили несколько кредитов на жительницу Костанайской области

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В Костанайской области женщина стала жертвой интернет-мошенников. На ее имя в банке было оформлено несколько кредитов. Общая сумма займов составила почти 2 млн тенге, сообщается на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.

В конце января жительница Мендыкарского района Костанайской области обратилась в полицию. Женщина заявила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, обманным путем оформил на нее кредиты.

Как сообщила потерпевшая, во время разговора собеседник заверил ее, что на нее уже был оформлен кредит размером в 2 млн тенге.

Затем, как сообщают полицейские, войдя в доверие к женщине, мошенник оформил два кредита на имя потерпевшей с помощью мобильного приложения. После этого деньги были переведены на другой счет.

Сейчас это дело расследуется по статье 190 часть 2 УК РК "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы".

"Данный способ интернет-мошенничества не новый: жителям звонят якобы из банков сообщают, что на вас оформляют или оформили денежный кредит, предлагают перевести деньги на "безопасный счет", – предупреждают полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956826-moshenniki-oformili-neskolko-kreditov-na-zhitelnitsu-kostanayskoy-oblasti/