Ущерб на 7,5 млн тенге: грабитель отобрал у жителя ЗКО деньги и авто

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В Западно-Казахстанской области в полицию обратился 39-летний мужчина и рассказал, что на него было совершено нападение. Правоохранители задержали подозреваемого, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам потерпевшего, неизвестный под угрозами отобрал у него телефон, деньги, после чего сел за руль его автомобиля Subaru Outback и скрылся с места преступления.

Общая сумма ущерба составила свыше 7,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний подозреваемый. Автомобиль он продать не успел, его вернули владельцу.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956641-uscherb-na-75-mln-tenge-grabitel-otobral-u-zhitelya-zko-dengi-i-avto/