Спецоперация в Кокшетау: задержан подозреваемый в убийстве пятилетней давности

Нож в салоне автомобиля. Фото: polisia.kz

Правоохранители провели спецоперацию в Кокшетау, в результате которой был задержан подозреваемый в убийстве, совершенном еще 5 лет назад, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В МВД привели хронологию событий по версии следствия.

Предположительно, в августе 2017 года подозреваемый нанял частное такси возле одного из рынков. Вместе с водителем авто марки Daewoo Nexia он выехал в район "Лесозавода".

По прибытии на место между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за стоимости поездки, которую таксист оценил в 1000 тенге.

В ходе словесной перепалки, по версии правоохранителей, пассажир достал нож и нанес водителю 17 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте.

После убийства, по версии следствия, подозреваемый попытался скрыть следы и тщательно вытер оставленные в машине отпечатки пальцев. Далее он скрылся с места и через несколько дней выехал в соседнюю республику.

В течение следующих пяти лет столичные оперативники кропотливо работали над установлением личности подозреваемого в убийстве. Криминалисты исследовали все частицы и следы, обнаруженные на месте преступления.

Через два года им удалось найти зацепку - отпечаток пальца с багажника автомобиля. Однако дальнейшее расследование показало, что он принадлежит работнику автозаправки, где водитель такси был незадолго до трагедии.

В конце прошлого года криминалисты нашли еще одно совпадение по отпечатку пальцев. Установлено, что владелец следа в 2014 году был осужден за совершение кражи в Республике Беларусь. Им оказался житель Акмолинской области.

При проверке оперативникам удалось установить причастность данного гражданина к убийству.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. Его поместили в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956586-spetsoperatsiya-v-kokshetau-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-pyatiletney-davnosti/