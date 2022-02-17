Сотрудники КНБ изъяли наркотики на сумму около 150 млн тенге в Алматы (фото)

Фото: пресс-служба КНБ

В Алматы ликвидирована нарколаборатория, где изготавливались психотропные вещества. Изъято более девяти килограмм наркотиков, сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности.

Сообщается, что нарколаборатория в Алматы была ликвидирована 4 февраля. Сотрудники КНБ задержали жителя города, который подозревается в причастности к изготовлению запрещенных веществ.

"Из незаконного оборота изъято около 9 килограмм психотропных веществ мефедрон и "α-PVP", стоимость которых на черном рынке оценивается в 149 миллионов тенге", – сообщили в КНБ.

Также в Алматы была выявлена посылка, в которой содержалось более 500 таблеток экстази. В пресс-службе КНБ сообщили, что они предназначались для доставки в западные регионы Казахстана.

А 7 февраля в результате принятых мер был задержан подозреваемый, в доме которого нашлось еще 200 грамм психотропного вещества "α-PVP".

Сообщается, что материалы этих дел зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956546-sotrudniki-knb-izyali-narkotiki-na-summu-okolo-150-mln-tenge-v-almaty-foto/