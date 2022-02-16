Экономическую контрабанду выявили на таможенном посту в Туркестанской области

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В Туркестанской области в отношении ТОО расследуется уголовное дело по ст.234 ч.2 УК РК (Экономическая контрабанда). Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Факт выявили на таможенном посту "Капланбек" Сарыагашского района при досмотре 9 транспортных средств с товаром - растительным маслом отечественного производства, которое направляли из Казахстана в Афганистан.

"Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн тенге", - отметили в АФМ.

Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956408-ekonomicheskuyu-kontrabandu-vyyavili-na-tamozhennom-postu-v-turkestanskoy-oblasti/