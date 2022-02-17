Спящую женщину обокрали в такси в Нур-Султане

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Женщину обокрали в такси по дороге из аэропорта в Нур-Султане. В совершении этого преступления заподозрили водителя машины, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Ранним утром водитель популярного сервиса такси получил заказ от клиента из международного аэропорта Нур-Султана, сообщают полицейские. Клиенткой оказалась женщина, которая уснула по дороге из аэропорта.

По версии полиции, таксист, воспользовавшись моментом, украл деньги из сумки пассажирки.

"Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в краже денег", – рассказали в пресс-службе ДП.

Сейчас сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Сообщается, что подозреваемый дал признательные показания. Также у него были изъяты вещественные доказательства.

В Департаменте полиции Нур-Султана призвали граждан быть более бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956357-spyaschuyu-zhenschinu-obokrali-v-taksi-v-nur-sultane/