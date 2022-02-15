Едва одетая девушка вылезла из машины в Алматы: водителя наказали

Девушка вылезает из машины через окно. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers/

Алматинские полицейские наказали водителя, из машины которого во время движения вылезла полуголая девушка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Видео с кадрами нарушения появилось в Сети несколько дней назад. В полиции сообщили, что нарушителем оказался водитель 1997 года рождения.

В отношении водителя составили 4 административных протокола, в том числе за отсутствие страховки и техосмотра. С ним также провели разъяснительную беседу.

Кроме того, меры административного воздействия были приняты и в отношении девушки, отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.

Ей вменили мелкое хулиганство.

Напомним, что едва одетая девушка вылезла из окна движущейся машины в Алматы. Все это сняли на видео и выложили в Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956272-edva-odetaya-devushka-vylezla-iz-mashiny-v-almaty-voditelya-nakazali/