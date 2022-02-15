Пьяная автоледи без прав разъезжала на Lexus в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Лишенная прав пьяная автоледи задержана в Актобе 14 февраля, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Накануне ранним утром, в 6:30, сотрудниками патрульной полиции за нарушение ПДД РК на пересечении проспекта Абая и улицы Есет Батыра остановлен автомобиль Lexus LX-470.

За рулем внедорожника находилась 36-летняя женщина. Поведение автоледи вызвало подозрение полицейских. Проведенная экспертиза подтвердила, что женщина управляла авто в алкогольном опьянении.

Кроме того, при проверке выяснилось, что женщина ранее была лишена права управления ТС.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия по уголовной статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Автоледи водворили в ИВС, а автомашину - на спецстоянку.

С начала года актюбинскими полицейскими на дорогах области выявлено более 70 пьяных водителей, добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956217-pyanaya-avtoledi-bez-prav-razezzhala-na-lexus-v-aktobe/