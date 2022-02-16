Аферисты из Tinder: мошенничество в сфере отношений выросло в пять раз в США

Иллюстративное фото: pexels.com

Количество афер в сфере романтических отношений выросло в пять раз в США, сообщает Axios со ссылкой на Федеральную торговую комиссию.

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Согласно отчетам, предоставленным комиссией, 56 тысяч американцев сообщили о потере 547 млн долларов в 2021 году по сравнению с 17 тысячами, сообщившими об убытках на 87 млн долларов в 2017 году. В новом документальном фильме Netflix «Аферист из Tinder» подробно рассказывается о деятельности предполагаемого серийного афериста Шимона Хаюта, который, по данным GQ, «мог обмануть женщин примерно на 10 млн долларов» через приложения для знакомств. Сообщается, что сам мужчина опровергает эти обвинения.

По данным комиссии, мошенники часто используют чужие фотографии, чтобы создать привлекательный образ в приложении для знакомств. Личных встреч такие люди стараются избегать и придумывают жалостливые истории о том, как обстоятельства мешают им осуществить задуманное. В 2021 году более трети мошеннических схем в сфере личных отношений были воплощены в жизнь в Instagram и Facebook. Axios советуют проверять биографические данные людей, с которыми вы собираетесь пойти на свидание вслепую. А если ваш новый знакомый, которого вы еще ни разу не видели вживую, просит вас оказать ему материальную помощь, Axios советует заблокировать этого человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956170-aferisty-iz-tinder-moshennichestvo-v-sfere-otnosheniy-vyroslo-v-pyat-raz-v-ssha/