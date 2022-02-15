Телефонные мошенники выманили более 2 млн тенге у пенсионерки из Актобе

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Аферисты перевели 2,2 млн тенге с банковского счета пенсионерки из Актобе, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полицейских, 31 января на мобильный телефон 67-летней жительницы города Актобе позвонили мошенники. Они представились сотрудниками банка и заявили, что неизвестные лица хотят снять деньги со счета женщины.

Пенсионерка сообщила позвонившим все свои анкетные данные. Воспользовавшись этим, мошенники сумели перевести с карты потерпевшей 2 миллиона 250 тысяч тенге.

"Традиционно мошенники звонят банковским клиентам под видом "службы безопасности банка" или "службы финансового мониторинга" и сообщают о том, что по карте якобы совершена подозрительная операция.

Под предлогом спасения денежных средств они заставляют клиента совершить ряд действий, чтобы украсть деньги с его счета. Также для убедительности они могут звонить с подменных номеров банков и других структур", – предупреждает начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956161-telefonnye-moshenniki-vymanili-bolee-2-mln-tenge-u-pensionerki-iz-aktobe/