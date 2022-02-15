"Ребенком продали родители": девушка заявила, что 10 лет провела в секс-рабстве в Шымкенте

Кадр из видео: 24.kz

Одна из постоялиц кризисного центра в Шымкенте рассказала шокирующую историю о том, что 10 лет провела в секс-рабстве. Девушка утверждает, что в притон ее продали собственные родители, когда она была еще ребенком. Там над ней и другими издевались и морили голодом. Полицейские завели уголовное дело, передает "Хабар 24".

Девушка прячет свое лицо и уверяет, что 10 лет находилась в сексуальном рабстве. Все это время терпела унижения и насилие.

"Били, да. Я по голове много ударов получила. Если кто-то орет, я пугаюсь. У меня страх. У меня шрамы есть, собаки кусали меня. Сколько людей убивают они пистолетом", - рассказывает она.

По словам пленницы, в притон ее отправили собственные родители. Жили они в соседней стране, семье нужны были деньги. Отец с матерью решили продать свою 10-летнюю дочь. С того момента и начался настоящий ад.

"Папа - наркоман, мама - алкашка. Они деньги любят, они ребенка не любят. Когда продали меня, больно было. Я их в лицо не хочу видеть. У меня половина сердце есть, половины нет уже", - отмечает несчастная.

Спустя 10 лет рабства один из охранников притона пожалел девушку и помог сбежать. Однако сложно начать новую жизнь, когда не умеешь ни читать, ни писать.

Сейчас она живет в кризисном центре, куда пришла с ребенком на руках.

"Состояние, конечно, было вначале неадекватное, потому что она прошла очень трудную ситуацию. Ей нужна была психологическая поддержка, правовая помощь. В данный момент трудности в том, что у нее даже нет свидетельства о рождении", - поясняет руководитель кризисного центра Малика Жусупова.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Сейчас проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется достоверность указанных сведений. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956147-rebenkom-prodali-roditeli-devushka-zayavila-chto-10-let-provela-v-seks-rabstve-v-shymkente/