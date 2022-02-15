Кража во время намаза в Шымкенте попала на видео

Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

У жителя Шымкента украли телефон в мечети прямо во время пятничной молитвы, подозреваемого в краже уже задержали. Об этом сообщается в официальном Instagram-профиле городского ДП.

Смартфон был подключен к зарядному устройству.

Установить подозреваемого удалось быстро - полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из мужчин пристраивается в крайнем ряду с остальными верующими и якобы начинает молитву.

"Далее, воспользовавшись занятостью мусульман, он совершает кражу и покидает мечеть", - говорится в материале.

Личность подозреваемого уже установлена - им оказался 30-летний житель Шымкента. Мужчину водворили в следственный изолятор, против него возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража".

Ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956098-krazha-vo-vremya-namaza-v-shymkente-popala-na-video/