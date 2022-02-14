Рюкзак с боеприпасами нашли в центре Алматы
Рюкзак с боеприпасами нашли во время ремонта в одном из бутиков в центре южной столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.
Инцидент произошел в Алмалинском районе. В одном из торговых бутиков по улице Сейфуллина идет ремонт. Строители, пришедшие на работу, обратили внимание на зеленый рюкзак под лестницей.
При этом отмечается, что в помещении есть черный выход. На период ремонта его открыли, поэтому в помещение можно было свободно зайти с улицы.
Прибывшие на место полицейские открыли рюкзак для осмотра и обнаружили, что он был почти доверху наполнен различными боеприпасами.
Всего стражи порядка изъяли несколько десятков патронов разного калибра для нарезного и гладкоствольного оружия.
Этажом выше, по данным правоохранителей, расположен хостел. Предполагается, что кто-то из постояльцев спрятал найденный рюкзак специально.
Все подробности и обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе следствия, которое начато по факту обнаружения боеприпасов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956075-ryukzak-s-boepripasami-nashli-v-tsentre-almaty/