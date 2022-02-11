Знакомство в ночном клубе закончилось неприятностями для жительницы ВКО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ВКО

Жительница Усть-Каменогорска познакомилась с мужчиной в ночном клубе, только вот новый приятель позже напал на нее и ограбил. Подробности этой истории озвучили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 25 января около 02.30 часов в полицию Усть-Каменогорска обратилась 44-летняя местная жительница.

Она рассказала, что перед одним из ночных клубов мужчина вырвал пакет из ее рук, где был кошелек с деньгами, после чего убежал в неизвестном направлении.

С помощью камер наблюдения стражам порядка удалось задержать подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 35-летний безработный местный житель, который был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Часть похищенных денег он уже успел потратить. Мужчина дал признательные показания, вещественные доказательства частично изъяты.

Полицейские выяснили, что потерпевшая и подозреваемый познакомились в увеселительном заведении. Женщина весело провела время, а на выходе из ночного клуба молодой человек напал на нее, забрал пакет и сбежал.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.191 ч.1 УК РК (Грабеж). Жителю Усть-Каменогорска грозит до 4 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955694-znakomstvo-v-nochnom-klube-zakonchilos-nepriyatnostyami-dlya-zhitelnitsy-vko-video/