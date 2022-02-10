Пьяная драка с поножовщиной произошла на одной из улиц Алматы

На одной из улиц Алматы произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.
Указывается, что инцидент произошел по проспекту Райымбека. Полицейский Алмас Токумбаев рассказал, он с коллегами заметили нескольких молодых ребят, которые дрались на улице.
Стражи порядка отреагировали оперативно - разняли и задержали участников конфликта. Оказалось, что одному из участников нанесли ножевое ранение в область спины.
Пострадавшего с колотой раной доставили в больницу, где его экстренно прооперировали.
Задержанный же заявил полицейским, что ножа в драке якобы не было.
В полиции указали, что как только потерпевший сможет давать показания, он, возможно, прояснит картину произошедшего.
По данному факту начато досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955607-pyanaya-draka-s-ponozhovschinoy-proizoshla-na-odnoy-iz-ulits-almaty/