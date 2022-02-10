Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках, которые представляются их работниками

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Нацбанк Казахстана предупредил граждан об активизации телефонных мошенников, которые представляются работниками банка или "Ассоциации банков РК". Об этом сообщается на официальном сайте финрегулятора.

В Нацбанке пояснили, что в действительности злоумышленники преследуют цель получить персональные данные, склонить своих жертв к оформлению кредита и украсть деньги с банковских счетов под предлогом компрометации персональных данных.

В связи с этим казахстанцам рекомендовали игнорировать телефонные звонки с просьбой отправки денег, передачи персональных данных, установки мобильных приложений и особенно звонки об оформлении подставных кредитов.

В большинстве случаев подобные звонки указывают на действия организованных мошеннических групп.

В случае получения подозрительных звонков или писем "от лица Нацбанка Казахстана" или "Ассоциации банков РК" следует прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Также финрегулятор составил список рекомендаций, благодаря которым можно обеспечить свою информационную безопасность:

Никому не передавать номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, СМС-коды от банка, личную информацию о себе и близких; Не устанавливать мобильные приложения и не переводить денежные средства по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора; При поступлении звонка в мессенджере от "работника банка" закончить разговор и перезвонить в официальный call-center финансовой организации; Если звонят с предложением перечислить вам или перевести деньги, необходимо проверить цель запроса у официального источника, а также проверить, положена ли вам такая выплата; Не указывать номер телефона и не расплачиваться основной картой на малоизвестных или подозрительных сайтах.

Также в Нацбанке напомнили, что не занимаются обслуживанием физических лиц и не проводят денежные расчеты или сделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955601-natsbank-predupredil-kazahstantsev-o-moshennikah-kotorye-predstavlyayutsya-ih-rabotnikami/