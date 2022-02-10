Синтетические наркотики и оружие изъяли у мужчины в Туркестанской области

Обыск. Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции Туркестанской области задержали мужчину за хранение наркотиков. Также у него найдено незарегистрированное оружие, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

На территории Сайрамского района в поле зрения стражей порядка оказался подозрительный мужчина. Выяснилось, что он является жителем Шымкента.

В ходе проверки в кармане задержанного нашли сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство, а в его автомобиле - незарегистрированное огнестрельное оружие, которое лежало под сиденьем.

Далее полицейские провели обыск в доме подозреваемого. Там оперативники обнаружили в цветочном горшке в спальне два свертка, перемотанные изолентой. Выяснилось, что в них находились синтетические наркотики весом около 6 граммов.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование сразу по двум статьям УК РК. Подозреваемый был арестован. Следователи выясняют, с какой целью молодой человек хранил у себя оружие и наркотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955518-sinteticheskie-narkotiki-i-oruzhie-izyali-u-muzhchiny-v-turkestanskoy-oblasti/