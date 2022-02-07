"Пытался откупиться за 3 млн тенге": экс-чиновника взяли под стражу в Туркестане

Асылбек Курманбеков. Фото: gov.kz

Взят под стражу экс-руководитель отдела водоснабжения и водоотведения управления энергетики и ЖКХ Туркестанской области, обвиняемый в соучастии в мошенничестве и попытке подкупа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного следственного суда Туркестана.

В постановлении о санкционировании меры пресечения указывается, что Асылбек Курманбеков 1986 года рождения, используя свое служебное положение, весной 2021 года совершил мошеннические действия вместе с предпринимателем, занятым в строительстве объектов водообеспечения.

По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила порядка 25 млн тенге. Когда произошедшим заинтересовались следственные органы, чиновник попытался дать взятку в 3 млн тенге следователю, ведущему дело.

При передаче денег подозреваемый был задержан. Сейчас устанавливаются другие соучастники преступления.

Также не исключается, что 3 миллиона, с помощью которых хотел откупиться экс-госслужащий, он собирал не один, а вместе с сообщниками.

С учетом тяжести обвинения следственный суд выдал санкцию на арест и помещение под стражу бывшего чиновника, который в настоящее время числится временно безработным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954991-pytalsya-otkupitsya-za-3-mln-tenge-eks-chinovnika-vzyali-pod-strazhu-v-turkestane/