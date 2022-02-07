Неизвестные оформили на актюбинку кредиты на 10 млн тенге

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Жительница Актобе стала жертвой мошенничества. Неизвестные оформили на нее кредиты на 10 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что 1 февраля 33-летней местной жительнице поступил звонок от якобы сотрудника одного из банков.

По информации полицейских, в ходе беседы звонивший сумел завладеть личными данными пострадавшей. Позже, как предполагают стражи порядка, на ее имя оформили онлайн-кредиты в разных банках.

Общая сумма составила свыше 10 млн тенге.

Сообщается, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954960-neizvestnye-oformili-na-aktyubinku-kredity-na-10-mln-tenge/