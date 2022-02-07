17 миллионов тенге похитили у учителей в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области похитили деньги у учителей. Подозреваемый задержан. Об этом рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Стражам порядка сообщили, что со счетов нескольких школ города Шардара незаконно перечислили крупную сумму денег, предназначенную для выплаты зарплаты учителям.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Правоохранители сразу приступили к розыску злоумышленников.

В течение суток был установлен подозрительный счет, куда перевели деньги, а также личность его владельца. Выяснилось, что подозреваемый находится в Алматы.

Полицейские выехали в южную столицу и задержали мужчину. Он был доставлен в Туркестанскую область.

Оказалось, что молодой человек ранее работал в финансовой сфере. В сентябре 2021 года он уволился и уехал в Алматы.

Спустя какое-то время, будучи безработным, он решил пойти на преступление.

Воспользовавшись личными данными, задержанный перевел заработную плату более 40 учителей на свой счет. Общая сумма ущерба составила свыше 17 миллионов тенге. У подозреваемого изъяли 1,5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина арестован. Следствием устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954901-17-millionov-tenge-pohitili-u-uchiteley-v-turkestanskoy-oblasti/