Вскрыл отверткой: астанчанина подозревают в краже ноутбука из ТД

Иллюстративное фото: Getty Images/ Andrii Zorii

34-летнего астанчанина подозревают в краже ноутбука. Действия мужчины попали в объектив камеры наблюдения в торговом доме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

По информации полицейских, подозреваемый зашел в ТД "Гарант" и заметил закрытый бутик. Вскрыв дверь отверткой, он похитил ноутбук стоимостью 90 тыс. тенге, считают стражи порядка.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, вещественное доказательство изъято. Кроме того, задержанный дал признательные показания.

Полицейскими проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954887-vskryl-otvertkoy-astanchanina-podozrevayut-v-krazhe-noutbuka-iz-td/