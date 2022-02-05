Россиянина задержали за серию краж автозеркал в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы задержан подозреваемый в серии краж автозеркал. Им оказался 30-летний гражданин России, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Первое заявление в правоохранительные органы было подано 15 января. У жителя Алматы с автомашины Mercedes неизвестный похитил боковые зеркала. Спустя несколько дней поступили еще три аналогичных обращения.

Начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев рассказал, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении краж. Им оказался 30-летний гражданин России.

"В основном он похищал боковые зеркала с автомашин Mercedes. Видимо, планировал их продать. На данный момент доказано 3 эпизода совершенных им краж. Проверка личности на причастность к другим преступлениям продолжается", - пояснил Думан Аухадиев.

По месту проживания подозреваемого было изъято несколько комплектов боковых зеркал. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954741-rossiyanina-zaderzhali-za-seriyu-krazh-avtozerkal-v-almaty/