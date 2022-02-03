Бизнесмена задержали за покушение на убийство в Акмолинской области

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В Акмолинской области задержан индивидуальный предприниматель, которого подозревают в покушении на убийство, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

29 января в дежурную часть Сандыктауского РОП поступило сообщение от фельдшера о том, что в приемный покой доставлен 55-летний житель Нур-Султана с огнестрельным ранением.

Стражи порядка приступили к установлению обстоятельств и возможных свидетелей инцидента.

Позже был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 58-летний индивидуальный предприниматель. У него изъяли револьвер системы Наган образца 1895 года и патроны к нему.

Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время распития алкоголя.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-99 ч.1 "Покушение на убийство" и ч.3 ст.287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" УК РК.

Подозреваемый заключен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954455-biznesmena-zaderzhali-za-pokushenie-na-ubiystvo-v-akmolinskoy-oblasti/