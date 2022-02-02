Суд в Великобритании приговорил экс-супруга австрийской принцессы к году тюремного заключения

Резиденция фон Гогенбергов, замок Артштеттен. Фото: Imagno/Getty Images

Бывший супруг австрийской принцессы отказался выплатить деньги после развода с женой, передает Mirror Online.

52-летний Энтони Бэйли - британский консультант по связям с общественностью. А также экс-супруг 49-летней австрийской принцессы Марии-Терезы Элизабет фон Гогенберг, которая происходит из герцогского дома Гогенбергов.

Пара поженилась в 2007 году, воспитывала в браке одного ребенка. Они развелись в 2018.

А после развода британский суд обязал Бэйли выплатить фон Гогенберг два миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов).

Недавно стало известно, что до сих пор ей была выплачена только половина (1,3 млн долларов). При этом на последнем слушании по этому делу Бэйли не присутствовал, так как находился в другой стране.

Как заявил судья, экс-супруг своим поведением намеренно препятствовал выплате остальной суммы. Поэтому Энтони Бэйли был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за неуважение к решению суда и нарушению судебного постановления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954185-sud-v-velikobritanii-prigovoril-eks-supruga-avstriyskoy-printsessy-k-godu-tyuremnogo-zaklyucheniya/