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Знакомый "развел" актюбинку на 24 миллиона тенге

Девушка сидит за столом и держится руками за голову
Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Актобе поверила обещаниям знакомого и лишилась 24 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, 26-летний мужчина под предлогом оказания содействия в получении кредита в одном из фондов развития предпринимательства завладел деньгами своей знакомой.

Потерпевшая рассказала, что молодой человек через приложение перевел на свой счет около 24 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали дело по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый задержан.

В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954182-znakomyy-razvel-aktyubinku-na-24-milliona-tenge/

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