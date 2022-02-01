Подозреваемого в групповом изнасиловании в России задержали в Казахстане

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29-летний гражданин Кыргызстана уже несколько месяцев находится в следственном изоляторе в Павлодаре. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, где он подозревается в изнасиловании в группе лиц по предварительному сговору, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Уголовное дело по факту изнасилования в Чите открыли еще в 2012 году. По версии следствия, несколько молодых людей надругались над девушкой. В их числе был гражданин Кыргызстана, которого в ноябре 2021 года обнаружили в поселке Шидерты Павлодарской области.

"В отношении арестованного Центральным районным судом города Читы Забайкальского края завели розыскное дело и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информационному письму начальника ОУО УММВД РФ по городу Чита, местонахождение обвиняемого установлено на территории Республики Казахстан. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу", - прокомментировал начальник учреждения АП-162/1 Ардак Имангалиев.

Изначально в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде ареста на 40 суток. С декабря он находится в павлодарском следственном изоляторе.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов готовятся передать мужчину российским коллегам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954044-podozrevaemogo-v-gruppovom-iznasilovanii-v-rossii-zaderzhali-v-kazahstane/