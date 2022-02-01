Житель Нур-Султана познакомился в баре с девушкой и лишился 1,5 тыс. долларов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Малознакомая женщина обокрала жителя Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

32-летний мужчина обратился в полицию, он заявил, что у него украли 1,5 тыс. долларов. Потерпевший пояснил, что ночью с друзьями он поехал в бар. Там он употреблял алкоголь и познакомился с девушкой.

После, как сообщил мужчина, он пригласил свою новую знакомую в номер отеля. По его словам, девушка дождалась, когда он уснет, и вытащила деньги из его портмоне, а затем скрылась.

Стражи порядка задержали подозреваемую, ей оказалась 22-летняя девушка, которая призналась в содеянном. Проводится досудебное расследование по данному факту.

В настоящее время подозреваемую проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954014-zhitel-nur-sultana-poznakomilsya-v-bare-s-devushkoy-i-lishilsya-15-tys-dollarov/