Камера засняла момент кражи канализационного люка возле детской площадки в Алматы

Место преступления. Кадр из видеоролика: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в краже крышки канализационного люка в одном из городских дворов, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным УП Алмалинского района, кража произошла на территории одного из ЖК. По версии следствия, подозреваемый заехал на территорию комплекса во время работы. Установлено, что он работал курьером.

Как рассказал глава УП Есен Искаков, преступный умысел у подозреваемого созрел внезапно: воспользовавшись отсутствием очевидцев, мужчина снял чугунную крышку, загрузил в машину и скрылся с места происшествия.

Тем не менее, по словам полицейского, мужчина не заметил, что все его действия попали на запись камеры видеонаблюдения.

На допросе гражданин сознался в краже и добавил, что планировал сбыть крышку люка, так как на работу курьера, по его словам, он устроился всего несколько дней назад, а деньги якобы нужны были срочно.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 188, часть 1 УК РК. Люк возвращен на прежнее место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953888-kamera-zasnyala-moment-krazhi-kanalizatsionnogo-lyuka-vozle-detskoy-ploschadki-v-almaty/