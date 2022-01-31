Двоих парней подозревают в оформлении кредита на 19-летнего жителя Усть-Каменогорска

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В Усть-Каменогорске полицейские задержали двоих парней в возрасте 21 и 19 лет, которых подозревают в оформлении незаконного кредита на имя 19-летнего жителя города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в Иртышский отдел городского УП обратился 19-летний местный житель.

Он пояснил, что двое парней под предлогом займа взяли у него крупную сумму денег - 310 тыс. тенге, и оформили на него кредит на смартфон в одном из городских магазинов техники и электроники.

Общая сумма ущерба составила 450 тысяч тенге.

Стражи порядка провели проверку и установили личности подозреваемых. Задержанные жители областного центра признали свою вину на допросе.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 190, часть 1 УК РК ("Мошенничество").

В случае признания вины подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953848-dvoih-parney-podozrevayut-v-oformlenii-kredita-na-19-letnego-zhitelya-ust-kamenogorska/