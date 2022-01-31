Похитители дорогого виски попали на видео в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ЗКО

В Уральске двое молодых людей украли алкоголь прямо с прилавка одного из супермаркетов. Похитители отдали предпочтение дорогому виски. Ущерб составил 24 тысячи тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейские отметили, что кража произошла в одном из магазинов поселка Зачаганск.

На видео отчетливо видно, как один из молодых людей сначала берет с витрины бутылку виски емкостью 0,7 литра, а затем емкостью 1 литр, после чего кладет в рюкзак приятеля.

"За кражу двух бутылок виски полицейские задержали двоих парней. Момент хищения зафиксировала камера, установленная в магазине.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по части 1 статьи 187 УК РК (Мелкое хищение). Им грозит до 50 суток ареста", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953845-pohititeli-dorogogo-viski-popali-na-video-v-uralske/