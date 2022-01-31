Задержана ОПГ, занимавшаяся хищениями с предприятий "Казатомпрома" (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Созакском районе Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением в особо крупных размерах горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей с предприятий "Казатомпрома", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В состав группы входили более 10 человек. Их задержали при попытке вывоза ГСМ и иных товарно-материальных ценностей.

Отмечается, что среди подозреваемых были ранее судимые и приверженцы деструктивных религиозных течений.​

По оперативным данным, ими ежемесячно похищалось имущество на десятки миллионов тенге.

Преступную группу не останавливали радиационная опасность краденых предметов и несоблюдение условий перевозки и хранения.

Следствием установлено, что они также занимались вымогательством, "покровительством" предпринимателей и рэкетом.

Для укрепления своих позиций в криминальной среде устраивали разборки с применением оружия.

В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, деньги, добытые преступным путем, блокноты с "черной бухгалтерией" и материальные ценности, похищенные с предприятий "Казатомпрома".

Досудебное расследование проводится по статьям 197 (Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов), 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) и 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами) УК РК.

По остальным фактам проводится сбор доказательной базы. Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, виновные лица задержаны и водворены в следственный изолятор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953812-zaderzhana-opg-zanimavshayasya-hischeniyami-s-predpriyatiy-kazatomproma-video/