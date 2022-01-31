Мужчине перерезали горло и вывезли тело на внедорожнике в Атырауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Атырауской области произошло жестокое убийство. Обстоятельства преступления сейчас выясняют стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 26 января около 02.30 часов 38-летний житель Жылыойского района нанес удары ножом в горло мужчине 1961 года рождения. После чего погрузил тело в свой автомобиль "УАЗ Патриот" и уехал в неизвестном направлении.

В тот же день подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследование по п.3, 5 ч.2 ст.99 УК РК (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с особой жестокостью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953792-muzhchine-pererezali-gorlo-i-vyvezli-telo-na-vnedorozhnike-v-atyrauskoy-oblasti/