"Просто дал волю эмоциям": чиновник подрался с подчиненным в Шымкенте

Демеугали Баков. Фото: Otyrar.kz

Чиновник нанес телесные повреждения подчиненному в Шымкенте. Дисциплинарное дело в отношении него рассмотрели на Совете по этике, передает Otyrar.kz.

Основанием для проведения заседания стали прошлогодние разбирательства в управлении культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Заместитель руководителя ведомства Демеугали Баков нанес легкие телесные повреждения директору ГКП "Историко-культурный комплекс" Саттару Мажитову.

Как пояснил главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту Асан Марасулов, 9 августа 2021 года в управлении культуры Шымкента разразился скандал.

Во время конфликта Баков нанес легкий вред здоровью Мажитову. 8 сентября по этому делу было вынесено постановление, чиновника признали виновным и обязали выплатить штраф около 44 тысяч тенге.

Демеугали Баков с решением не согласился и подал апелляцию. Однако суд оставил в силе решение от 8 сентября.

"Никто никого не бил, просто я немного дал волю эмоциям. Когда бывали сложности, заявитель уходил на больничный. На госслужбе у меня стаж 21 год. За это время ни к каким дисциплинарным взысканиям не привлекался. Такого инцидента больше не повторится", - заявил заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Демеугали Бакову, нарушившему требования Кодекса этики, рекомендовали вынести строгий выговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953767-prosto-dal-volyu-emotsiyam-chinovnik-podralsya-s-podchinennym-v-shymkente/