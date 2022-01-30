Фермера оштрафовали на 4 млн тенге за незаконное хранение оружия в Актюбинской области

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Штраф более 4 млн тенге заплатит фермер из Актюбинской области за незаконное хранение оружия, передает "Диапазон".

63-летний фермер хранил в собственном доме карабин и патроны к нему. Незарегистрированное оружие и патроны обнаружили сотрудники управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Мужчина сообщил, что нашел оружие и патроны, когда искал инструменты на чердаке в доме покойного отца. Он также утверждал, что пытался найти документы на оружие, но безуспешно, поэтому хотел сдать его в полицию. Однако не сделал этого, так как забыл про карабин из-за сбора урожая.

Суд приговорил фермера к штрафу в 4 млн 375 тыс. тенге. Отмечается, что ему грозит лишение свободы, если он в установленный срок не заплатит штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953704-fermera-oshtrafovali-na-4-mln-tenge-za-nezakonnoe-hranenie-oruzhiya-v-aktyubinskoy-oblasti/