Мужчина использовал один и тот же номер на двух машинах в Нур-Султане

Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султан

В Нур-Султане водитель использовал один и тот же номерной знак на двух разных автомобилях, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Столичные камеры наблюдения зафиксировали автомобиль марки Тoyota RAV-4 с подложным регистрационным номерным знаком. Патрульные остановили машину, двигавшуюся по улице Акмешит, для выяснения обстоятельств.

В пресс-службе ДП сообщили, что водитель переставил номера со своей второй машины, которая сейчас находится на коммунальной стоянке. Он объяснил это тем, что его Тoyota RAV-4 была привезена из США и он еще якобы не успел поставить ее на госучет.

Сейчас в отношении водителя возбуждено административное дело по части 4 статьи 590 КРКобАП "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Теперь ему грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) или лишение водительских прав сроком на год.

Решение по этому делу будет принято Специализированным межрайонным административным судом.

Второй автомобиль владельца также водворен на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953634-muzhchina-ispolzoval-odin-i-tot-zhe-nomer-na-dvuh-mashinah-v-nur-sultane/