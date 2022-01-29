Пьяный водитель угнал машину и попал в ДТП в Нур-Султане

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Два угона произошли за сутки в столице из-за того, что владельцы оставляли машины открытыми без присмотра. Полицейские задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

28 января в пол пятого утра столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Chevrolet Cobalt.

Машина находилась возле одного из столичных клубов. Как сообщают полицейские, злоумышленник воспользовался тем, что хозяин авто ушел на несколько минут, оставив ключ в замке зажигания.

Позже водитель на угнанной машине попал в ДТП. На пересечении улиц Иманова и Сабыр Рахимова автомобиль столкнулся с минивэном.

Подозреваемый был задержан на месте ДТП. Им оказался 35-летний житель столицы. Также в пресс-службе отмечают, что задержанный был пьян.

Еще один аналогичный случай произошел в 22:45. Со двора дома по улице Пушкина неизвестный украл автомобиль марки Daewoo Nexia. Сообщается, что потерпевший также завел машину и отошел, оставив машину незапертой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 29-летний подозреваемый, который ранее был судим. Согласно результатам медосвидетельствования, он тоже был в нетрезвом состоянии.

По каждому из этих дел на данный момент ведется досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

"Уважаемые владельцы автомашин, будьте бдительными. Уходя из автомобиля, обязательно проверяйте, все ли двери и окна надежно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта, установите систему сигнализации и ставьте машины на охраняемые стоянки", – предупреждает заместитель начальника УП района "Байқоныр" Дархан Сайранбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953621-pyanyy-voditel-ugnal-mashinu-i-popal-v-dtp-v-nur-sultane/