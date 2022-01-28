Пьяного водителя бульдозера задержали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП СКО

Водителя бульдозера задержали столичные полицейские - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Сотрудниками полиции на улице Аль-Фараби был остановлен бульдозер, который ехал с нарушениями ПДД. От водителя исходил запах алкоголя.

В ходе проверки выяснилось, что в 2019 году его лишили прав на управление транспортным средством сроком на 3 года за вождение в пьяном виде.

59-летний водитель прошел медосвидетельствование, которое показало, что он находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводится дознание. Бульдозер поместили на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953480-pyanogo-voditelya-buldozera-zaderzhali-v-nur-sultane/